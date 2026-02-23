Mit dem Zukauf sichert sich Gilead den vollen Zugriff auf die vielversprechende Krebstherapie anito-cel. Gilead zahle 115 Dollar je Arcellx-Aktie in bar, teilte der Konzern am Montag mit. Hinzu komme eine an Bedingungen geknüpfte Zusatzzahlung von fünf Dollar je Aktie. Die Papiere von Arcellx schossen im vorbörslichen US-Handel um fast 78 Prozent in die Höhe.
«Die Übernahme unterstreicht unsere Überzeugung vom Potenzial von anito-cel», sagte Gilead-Chef Daniel O'Day. Das Mittel könne sich zu einer grundlegenden Behandlung für das Multiple Myelom entwickeln, auch in früheren Therapielinien. Die beiden Unternehmen arbeiten über Gileads Tochter Kite bereits seit 2022 bei der Entwicklung des Mittels zusammen. Durch den Kauf erhält Gilead die vollständige Kontrolle und eliminiert künftige Gewinnbeteiligungen, Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren an Arcellx. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Zulassungsantrag für anito-cel bereits angenommen. Eine Entscheidung wird bis Ende 2026 erwartet. Der Deal soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden.
(Reuters)