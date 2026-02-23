«Die Übernahme unterstreicht unsere Überzeugung vom Potenzial von anito-cel», sagte Gilead-Chef Daniel O'Day. ​Das Mittel könne sich zu einer grundlegenden ​Behandlung für das Multiple Myelom ​entwickeln, auch in früheren Therapielinien. Die beiden Unternehmen arbeiten ‌über Gileads Tochter Kite bereits seit 2022 bei der Entwicklung des Mittels zusammen. Durch den Kauf erhält ​Gilead ​die vollständige Kontrolle und ⁠eliminiert künftige Gewinnbeteiligungen, Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren ​an Arcellx. Die ⁠US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Zulassungsantrag für anito-cel bereits ‌angenommen. Eine Entscheidung wird bis Ende 2026 erwartet. Der Deal soll im zweiten Quartal ‌abgeschlossen werden.