Dies könnte zu Reibereien führen. In einem Land, das von häufigen Regierungswechseln geplagt ist, wollen die drei Partner aber offenbar grössere Eklats vermeiden. Sie peilen eine volle fünfjährige Amtszeit an - etwas, was seit dem Zweiten Weltkrieg nur einmal in Italien geschafft wurde. Daher könne man sich mit den Reformpläne auch Zeit lassen, sagte Giovanni Donzelli, Organisationschef der Brüder Italiens zu Reuters. "Wir arbeiten an einem Programm, das sich über fünf Jahre erstreckt, ohne die Angst, sofortige Ergebnisse vorweisen zu müssen."