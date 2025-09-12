Der vergangene Woche im Alter von 91 Jahren verstorbene Modeschöpfer war der alleinige Hauptaktionär des Unternehmens, das er in den 1970er Jahren mit seinem verstorbenen Partner Sergio Galeotti gegründet hatte. Bis zuletzt behielt er die alleinige kreative und unternehmerische Kontrolle. Armani hinterlässt keine Kinder. Als Erben gelten seine Schwester Rosanna, zwei Nichten und ein Neffe, die im Unternehmen tätig sind, sowie sein langjähriger Mitarbeiter Leo Dell'Orco und eine Stiftung.