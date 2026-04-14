Der Aromen- und Duftstoffhersteller übertraf beim organischen Wachstum im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten. Bis um 9.25 Uhr gewinnen Givaudan 5,1 Prozent auf 2937 Franken, während der SMI 0,5 Prozent im Plus steht. Damit setzt sich die leichte Erholung der letzten Woche fort. Noch vor drei Wochen notierte die Aktie rund 12 Prozent tiefer. Allerdings hatte das Papier davor stark an Wert verloren - im Juni 2025 wurden Kurse von über 4200 Franken bezahlt.