Der Aromen- und Duftstoffhersteller übertraf beim organischen Wachstum im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten. Bis um 9.25 Uhr gewinnen Givaudan 5,1 Prozent auf 2937 Franken, während der SMI 0,5 Prozent im Plus steht. Damit setzt sich die leichte Erholung der letzten Woche fort. Noch vor drei Wochen notierte die Aktie rund 12 Prozent tiefer. Allerdings hatte das Papier davor stark an Wert verloren - im Juni 2025 wurden Kurse von über 4200 Franken bezahlt.
Der Genfer Konzern erzielte im Startquartal 2026 ein organisches Wachstum von 2,8 Prozent. Damit hat sich das Wachstum gegenüber dem Schlussquartal 2025 zwar weiter verlangsamt und lag unterhalb der Zielbandbreite von 4 bis 6 Prozent. Analysten hatten im Vorfeld jedoch eine noch schwächere Entwicklung befürchtet - gemäss AWP-Konsens waren sie von 1,7 Prozent ausgegangen.
Insgesamt werten die Analysten die Zahlen denn auch positiv. Der zuständige Vontobel-Experte verweist darauf, dass die Branche zuletzt unter einer deutlichen Bewertungsabkühlung gelitten habe. Die vorgelegten Zahlen zeigten jedoch, dass sich die breite Aufstellung des Konzerns weiterhin auszahle und die Nachfrage in den meisten Bereichen trotz hoher Vergleichsbasis robust bleibe. Die aktuelle Bewertung der Aktie erscheine vor diesem Hintergrund zu pessimistisch.
Auch die UBS hebt hervor, dass insbesondere das Duftstoffgeschäft die Erwartungen übertroffen habe. Wachstumstreiber seien dabei vor allem Konsumgüteranwendungen und das Geschäft mit Luxusparfüms gewesen. Entsprechend rechnen die Experten mit einer positiven Kursreaktion.
Die ZKB sieht ihre Erwartungen ebenfalls übertroffen. Der zuständige Experte sieht jedoch unter anderem Risiken in der anhaltenden Unsicherheit im Mittleren Osten, einer wichtigen Region insbesondere für die Luxusparfümerie. Bewertungsseitig sieht der ZKB-Analyst die Aktie aber auf einem historisch tiefen Niveau, weshalb er von einem weiterhin deutlichen Kurspotenzial ausgeht.
(AWP)