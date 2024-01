Givaudan hatte im Geschäftsjahr 2023 mit einem schwierigen Umfeld zu kämpfen. Die Inputkosten stiegen nochmals deutlich an, die Volumen waren rückläufig und vor allem belastete der starke Franken die Umsatzentwicklung. So setzte der Konzern in Franken denn auch erwartungsgemäss etwas weniger um.