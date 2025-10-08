Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan will seine Präsenz in Nordamerika ausbauen und dazu eine neue Produktionsstätte erreichten. Die neue Anlage wird den Plänen zufolge auf einer Fläche von 24'000 Quadratmetern entstehen und schafft Platz für 300 neue Jobs, wie Givaudan am Mittwoch bekanntgab. Das Gesamtareal umfasst den Angaben zufolge mehr als 100'000 Quadratmeter und bietet damit Raum für künftige Erweiterungen.