Die Profitabilität sei vor allem durch einmalige Kosten von 103 Millionen Franken belastet worden. Diese standen gemäss Mitteilung vor allem im Zusammenhang mit Vergleichszahlungen und Rückstellungen, Restrukturierungsaufwendungen sowie Kosten im Zusammenhang mit Untersuchungen der Wettbewerbsbehörden in der Duftstoffbranche. Bereinigt um diese Einmaleffekte sei der EBITDA in Lokalwährungen um 0,8 Prozent gestiegen, hiess es weiter.