Die Aktien von Givaudan geben am Donnerstag im frühen Handel deutlich nach. Dabei übertraf der Aromen- und Duftstoffhersteller im ersten Halbjahr beim organischen Wachstum die Erwartungen. Analysten machen sich allerdings gewisse Sorgen wegen des schwachen freien Cashflows, steigenden Rohstoffkosten und möglichen Belastungen für die Margen im zweiten Halbjahr.