Finanzielle Details zu der strategischen Partnerschaft wurden nicht bekannt gegeben. Die 2019 gegründete Microcaps ist ein Spin-off der ETH Zürich und hat eine patentierte Mikroverkapselungstechnologie entwickelt, die insbesondere alkoholfreie Parfüms leistungsfähiger machen soll. Givaudan verspricht sich davon neue Möglichkeiten für innovative Duft- und Beautyprodukte.