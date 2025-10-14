Der Umsatz stieg von Januar bis September um 1,7 Prozent auf 5,74 Milliarden Franken, wie der Anbieter von Aromen und Duftstoffen für Lebensmittel, Parfüms, Haushalts- und Körperpflegeartikel am Dienstag mitteilte. Organisch, also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseinflüsse, legte Givaudan um 5,7 Prozent zu.