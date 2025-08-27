Nach über 30 Jahren im Unternehmen und zwei Jahrzehnten an der Spitze wird Gilles Andrier im März 2026 als CEO von Givaudan zurücktreten. Der Verwaltungsrat hat am Mittwoch Christian Stammkoetter, derzeit bei Danone tätig, zu seinem Nachfolger ernannt. Andrier soll derweil Verwaltungsratspräsident werden.