Das organische Wachstum dürfte auf 5,9 von 12,6 Prozent zurückgegangen sein. Doch auch mit dem gesunkenen Wachstum befindet sich Givaudan oberhalb der mittelfristigen Zielbandbreite. Weiterhin dürfte das Wachstum in Lateinamerika, im Nahen Osten, in Afrika und in Asien besonders stark ausgefallen sein.