Die Verantwortlichen der Stadt Louisville hätten nun aber erklärt, dass für die Anwohner in der unmittelbaren Umgebung und für die umliegenden Gemeinden keine Gefahr mehr bestehe, so die Givaudan-Sprecherin. Allerdings gebe es Berichte über Schäden an einigen Häusern und Gebäuden in der Nähe der Fabrik. Die Untersuchungen zur Unfallursache befänden sich noch in einem frühen Stadium.