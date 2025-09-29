Givaudan will mit einer Investition von rund 40 Millionen Franken seine Präsenz im Reich der Mitte ausbauen. Auf einer Fläche von rund 30'000 Quadratmetern soll ein hochautomatisiertes Werk zur Herstellung von Duftstoffen entstehen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Zudem sei ein Kreativzentrum geplant, in dem Marketing, Vertrieb und Anwendung gebündelt werden. In den nächsten zwei Jahren sollen rund 150 Mitarbeitende vom bisherigen Standort in die neue Anlage umziehen.