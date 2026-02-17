So investiert der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan am traditionsreichen Parfümstandort 55 Millionen Franken in den Bau eines neuen Kompetenzzentrums für natürliche Duftstoffe. Auf dem neuen «Campus 52» soll die Zusammenarbeit zwischen Forschung, Produktion und Parfümeuren intensiviert werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.