Zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats soll wie bereits bekannt Gilles Andrier vorgeschlagen werden, der im März 2026 nach 21 Jahren als CEO von Givaudan in den Ruhestand tritt. Zudem ist vorgesehen, die Funktion eines Lead Independent Director einzuführen und Sophie Gasperment für diese Rolle zu nominieren. Als neues Mitglied des Verwaltungsrats soll ausserdem Ester Baiget, Präsidentin und CEO von Novonesis, zur Wahl vorgeschlagen werden.