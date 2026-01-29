Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan ernennt Fanny Iglesias per 1. April 2026 zur Chief Legal & Compliance Officer und Christina Yeo per 1. Mai 2026 zur Head of Givaudan Business Solutions & IT. Beide treten in die Geschäftsleitung ein. Sie folgen auf Roberto Garavagno respektive Anne Tayac, die in den Ruhestand gehen, wie das Genfer Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Christina Yeo ist derzeit Head of Taste & Wellbeing Operations, APAC, und verfügt den Angaben zufolge über mehr als 16 Jahre Erfahrung bei Givaudan. Sie übernimmt die Funktion von Anne Tayac, die dem Unternehmen bis Ende Oktober 2026 in beratender Funktion erhalten bleibt.
Fanny Iglesias ist seit 2016 bei Givaudan tätig und bekleidet aktuell die Position der Deputy Group Counsel Fragrance & Beauty sowie Deputy Integrity Officer. Sie folgt auf Roberto Garavagno, der Givaudan bis Ende September 2026 beratend unterstützen wird, wie es weiter heisst.
Darüber hinaus kündigte das Genfer Unternehmen Änderungen im Verwaltungsrat an, die der Generalversammlung vom 19. März 2026 zur Genehmigung vorgelegt werden. Sämtliche Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl, mit Ausnahme des Verwaltungsratspräsidenten Calvin Grieder sowie von Tom Knutzen, die beide aus dem Gremium ausscheiden.
Zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats soll wie bereits bekannt Gilles Andrier vorgeschlagen werden, der im März 2026 nach 21 Jahren als CEO von Givaudan in den Ruhestand tritt. Zudem ist vorgesehen, die Funktion eines Lead Independent Director einzuführen und Sophie Gasperment für diese Rolle zu nominieren. Als neues Mitglied des Verwaltungsrats soll ausserdem Ester Baiget, Präsidentin und CEO von Novonesis, zur Wahl vorgeschlagen werden.