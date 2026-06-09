Die Aktien von Givaudan springen am Dienstag nach Börsenstart mehr als 4 Prozent in die Höhe auf rund 3'050 Franken. Damit markieren sie ein Drei-Monate-Hoch und reduzieren den Jahresverlust auf knapp unter 7 Prozent.
Am heutigen Tag profitieren die Valoren von einer Kursziel- und Ratingerhöhung durch die Deutsche Bank. So erhöhen die Experten die Einstufung in einer Branchenstudie auf «Buy» von «Hold» und das Kursziel auf 3300 von 3000 Franken.
In ihrer Branchenstudie verweist die Analystin auf ein weiterhin stabiles Marktumfeld für die Hersteller von Inhaltsstoffen. Die Nachfrage habe sich nach dem starken März auch im zweiten Quartal auf solidem Niveau gehalten.
Gleichzeitig gewinne die Innovationsdynamik an Fahrt, was bei zahlreichen Unternehmen für eine Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums sorgen dürfte. Die Kosteninflation stuft sie derzeit als kontrollierbar ein. Zudem seien viele Unternehmen in der Lage, steigende Kosten rasch an ihre Kunden weiterzugeben.
Unterstützend wirkten darüber hinaus unternehmensinterne Effizienzprogramme, die zur Stabilisierung der Margen beitragen dürften. Für das zweite Quartal rechnet die Analystin daher mit Ergebnissen, die insgesamt über den Markterwartungen liegen dürften.
Mit ihrer Einschätzung reiht sich die Expertin knapp unter dem Konsens ein, der einen Kurs von 3'391 Franken als realistisch erachtet. Sieben weitere Analysten raten zum Kauf, elf sprechen ein Halten-Rating aus.
(cash)