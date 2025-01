Dividende enttäuscht

Bei Givaudan scheint also alles in Ordnung zu sein. Nicht ganz: Einige Analysten hatten sich beim Gewinn und vor allem bei der Dividende mehr erhofft. So soll mit 70 Franken je Aktie nur 3 Prozent mehr ausgeschüttet werden als vor einem Jahr, während der Gewinn pro Aktie um 22 Prozent auf 118 Franken gestiegen ist.