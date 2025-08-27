Bestätigt wurden die bestehenden ESG-Ziele. Diese beinhalten unter anderem eine Geschlechterquote von 50 Prozent bei den Führungskräften bis 2030 - per Ende Juni 2025 lag der Frauenanteil bei 33 Prozent. Zudem strebt Givaudan die Halbierung der meldepflichtigen Sicherheitsvorfälle bis 2035 an sowie die Reduktion der Treibhausgasemissionen im Einklang mit dem Netto-Null-Standard der SBTi.