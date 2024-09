Vor allem der Markt für Haustiernahrung zeige derzeit ein «spektakuläres Wachstum», sagte der Givaudan-CEO in einem am Montag publizierten Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Givaudan erwäge deshalb in diesen Markt einzutreten, um von den Vorteilen des schnell wachsenden Sektors zu profitieren.