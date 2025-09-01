Der weltweit führende Anbieter von Duft- und Schönheitsprodukten stärke damit seine Präsenz in Lateinamerika, Mittelamerika sowie weiteren internationalen Märkten, hiess es in einer Mitteilung vom Montagabend. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Doch das Geschäft von Vollmens Fragrances hätte auf Pro-forma-Basis einen zusätzlichen Umsatz von rund 25 Millionen Franken zu den Ergebnissen von Givaudan im Jahr 2024 beigetragen, wie Givaudan mitteilte.