Der weltweit grösste Hersteller von Aromen und Duftstoffen hat am Freitag eine ergänzende Akquisition im Bereich Duftstoffe in Brasilien bekanntgegeben. Die Übernahme passe in die Strategie, erklärt Vontobel in einer Notiz. «Eine kleine, aber sinnvolle Akquisition für Givaudan, die damit ihre führende Position auf dem schnell wachsenden Duftstoffmarkt in Lateinamerika und bei regionalen Kunden weiter ausbaut. Givaudan kann auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Steigerung der Reichweite und des Angebots kleinerer Duftstoffhersteller zurückblicken, wie frühere Transaktionen zeigen», schreibt der Vontobel-Analyst Arben Hasanaj.