Zudem wurde mit Groupe Berkem eine langfristige Partnerschaft vereinbart, die die Produktion der maritimen Inhaltsstoffe am Standort in Valencia fortsetzt, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Standort ist auf die Extraktion von pflanzlichen und marinen Produkten für den Lebensmittel-, Ernährungs- und Kosmetikmarkt spezialisiert. Die neue Eigentümerin will in diesen neuen Produktionsstandort investieren, besonders in die Kapazitäten.