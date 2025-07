Im April hat sich das Management zuversichtlich gezeigt, das Gesamtjahr 2025 bei der EBITDA-Marge am oberen Ende der Zielspanne von 22 bis 24 Prozent abzuschliessen. Mittelfristig, also innerhalb des noch bis Ende 2025 laufenden Fünfjahreszyklus, strebt der Branchenprimus ein organisches Wachstum von 4 bis 5 Prozent an. Zudem soll der freie Cashflow mindestens 12 Prozent des Umsatzes betragen.