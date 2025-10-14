Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 1,7 Prozent auf 5,74 Milliarden Franken, organisch lag das Wachstum bei 5,7 Prozent (H1: 6,3 Prozent). Im dritten Quartal kühlte sich die Dynamik damit wie erwartet etwas ab: Das Wachstum lag mit 4,4 Prozent aber immer noch oberhalb der Erwartungen von 4,1 Prozent (AWP-Konsens).