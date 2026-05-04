Der Kläger fordert eine Summe im mittleren dreistelligen Millionenbereich, wie es in einer Mitteilung der GKB vom Montag heisst. Die Klage steht laut den Angaben im Zusammenhang mit einer Kundenbeziehung und einem von der BZ Bank verwalteten Anlageprodukt. Der Kläger werfe den Finanzinstituten Pflichtverletzungen vor. Sein Name wird nicht genannt.