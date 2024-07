Der Geschäftserfolg belief sich in den ersten sechs Monaten auf 132,8 Millionen Franken und blieb damit um 2,1 Prozent unter dem Rekordwert der Vorjahresperiode. Die Bank begründet den Rückgang in ihrer Medienmitteilung am Donnerstag insbesondere mit den getätigten Investitionen in die Weiterentwicklung der Bank.