Der Tiroler Immobilien-Investor Benko, dessen Firmenkonglomerat Signa mit Schulden in Milliardenhöhe die bisher grösste Insolvenz in Österreich hingelegt hat, sei vor Gericht in Begleitung seiner Rechtsvertretung erschienen. Das war der erste öffentliche Auftritt des 46-Jährigen seitdem die Insolvenzen bekannt wurden. Benko, der seit Jahren offiziell keine Funktion mehr in den Signa-Gesellschaften hatte, meldete im März als Privatunternehmer Insolvenz an. Die österreichische Finanzprokuratur, die als Anwalt der Republik gilt, hatte im Zusammenhang mit Steuerschulden einen Insolvenzantrag gegen Benko gestellt.