Als trendverstärkend könnte sich eine Beteiligungsreduktion durch den norwegischen Staatsfonds erweisen. Wie aus einer Offenlegungsmeldung an die SIX hervorgeht, haben sich die Skandinavier zuletzt von Aktien getrennt und dabei den Schwellenwert von 3 Prozent unterschritten. Noch im November hielt der Grossaktionär in der Spitze etwas mehr als 5 Prozent an Meyer Burger.