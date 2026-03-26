Die Aktien von Kühne+Nagel legen am Donnerstag nach Börsenstart 1,38 Prozent zu und führen damit den SMI an. Der Gesamtmarkt gibt derweil erneut nach und verliert 0,37 Prozent auf 12'672,28 Punkte. Seit Jahresbeginn verzeichnen Kühne+Nagel ein Plus von 1,55 Prozent – auf Jahressicht steht jedoch noch immer ein Minus von fast 15 Prozent zu Buche.
Hintergrund der positiven Kursreaktion am Donnerstag sind Kurszielerhöhungen zweier Banken. Goldman Sachs hebt das Kursziel auf 215 von zuvor 210 Franken an und bestätigt das «Buy»-Rating. Analyst Patrick Creuset verweist auf steigende Luftfrachtraten zwischen Asien und Europa, die durch Kapazitätsengpässe getrieben würden und Kühne+Nagel kurzfristig zugutekämen. Niedrigere Volumen und ein schwächeres makroökonomisches Umfeld dürften die Effekte jedoch teilweise kompensieren.
Mittelfristig sieht Creuset Goldman Sachs als Profiteur von Produktivitätsgewinnen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie einer erwarteten Margenerholung – Kostensenkungen und eine zyklische Erholung dürften die Profitabilität wieder in Richtung historischer Durchschnittswerte führen.
Die Bank of America zeigt sich etwas zurückhaltender, erhöhte ihr Kursziel aber ebenfalls auf 197 von zuvor 178 Franken – bei einem «Neutral»-Rating.
Das Gesamtbild der Analysten bleibt dennoch gemischt. Von den 22 bei Bloomberg erfassten Analysten vergeben sechs ein Kaufen-Rating, elf empfehlen die Titel zum Halten und fünf zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate liegt bei 175,71 Franken – praktisch deckungsgleich mit dem aktuellen Kurs.
(cash/AWP)