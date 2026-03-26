Die Aktien von Kühne+Nagel legen am Donnerstag nach Börsenstart 1,38 Prozent zu und führen damit den SMI an. Der Gesamtmarkt gibt derweil erneut nach und verliert 0,37 Prozent auf 12'672,28 Punkte. Seit Jahresbeginn verzeichnen Kühne+Nagel ein Plus von 1,55 Prozent – auf Jahressicht steht jedoch noch immer ein Minus von fast 15 Prozent zu Buche.