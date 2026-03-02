Die Erwerbsquote stieg zwar leicht, aber auch die Lohnlücke wuchs, wie aus dem am Montag veröffentlichten «Women in Work Index 2026» des Beratungsunternehmens PWC hervorgeht. Die Schweiz rückte im internationalen Vergleich um einen Rang auf Platz 20 vor. Die Gesamtbewertung, die sich auf Arbeitsmarktdaten von 2024 bezieht, blieb gegenüber dem Vorjahr mit 68,7 Punkten jedoch unverändert.