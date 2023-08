Der Bergbaukonzern sieht sich mit einer wachsenden Zahl an Schadensersatzforderungen durch Investoren konfrontiert, wie die Financial Times am Donnerstag berichtete. Die Forderungen stehen in Zusammenhang mit Vorwürfen falscher Prospekt-Angaben in der Vergangenheit sowie Korruptionsfällen, die das Unternehmen im vergangenen Jahr eingeräumt hatte.