Unter dem Strich rutschte das Zuger Unternehmen in die roten Zahlen und erlitt einen Verlust von 1,6 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg zwar auf 231 Milliarden Dollar von 218 Milliarden im Jahr davor, wie Glencore am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) sank jedoch von 10,4 auf 6,9 Milliarden Dollar. Der Rückgang sei vor allem auf niedrigere Preise für Kohle zurückzuführen, hiess es in der Mitteilung.