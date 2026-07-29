Die Produktionsziele für das Gesamtjahr bestätigte der Rohstoffkonzern grösstenteils. In den Monaten Januar bis Ende Juni förderte Glencore 397'000 Tonnen Kupfer, wie dem am Mittwoch publizierten Produktionsbericht zu entnehmen ist. Im Jahresvergleich ist dies ein Plus von 15 Prozent. Nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahreszeitraum wegen eines geringeren Kupfergehalts und tieferer Ausbeutungsmengen in einigen Minen hat sich die Fördermenge damit wieder stabilisiert.