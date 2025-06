Alle regulatorischen Voraussetzungen seien erfüllt worden, teilte Glencore am Montag mit. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang Juli erwartet. Der Zusammenschluss des Agrarhandels-Unternehmens Viterra, an dem Glencore rund die Hälfte besitzt, mit dem US-Konkurrenten Bunge war bereits vor zwei Jahren angekündigt worden. Damit soll einer der grössten Akteure in der globalen Getreide- und Ölsaatenindustrie entstehen.