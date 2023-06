Dieses Angebot sei als Alternative zu betrachten. Weiterhin sei Glencore aber gleichzeitig nach wie vor zu einem Zusammenschluss bereit, wie zuvor vorgeschlagen. Eine Übernahme von EVR in bar ermögliche eine Abspaltung des eigenen Kohlegeschäfts und die wertsteigernde Kombinierung zum neuen Unternehmen ("CoalCo"), so Glencore in der Mitteilung. Eine Transaktion zwischen Glencore und Teck werde von den Aktionären weiterhin stark unterstützt.