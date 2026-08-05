Eine solche Kotierung würde eine Reihe von Vorteilen bieten, erklärte der CEO. So biete der Markt Zugang zu einer erfahrenen Investorenbasis mit einer ausgewiesenen Expertise im Rohstoffsektor. Und sie stärke die Präsenz in einem der wichtigsten Märkte für Glencore und erhöhe die finanzielle Flexibilität. «Glencore ist in Australien seit über 25 Jahren aktiv und gut bekannt», betonte der Glencore-Chef. Langfristig soll das Handelsvolumen in Australien eine ähnliche Grössenordnung erreichen wie heute in Südafrika.