Im Rahmen des Sparprogramms seien über 300 Initiativen in verschiedenen Bereichen aufgegleist worden, so Glencore. Der Konzern erhofft sich, mit diesen etwa beim Personal, in der Verwaltung oder in der Wartung getroffenen Massnahmen die Geldflüsse zu verbessern, Schulden abzubauen und falls möglich, künftig mehr Geld an die Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten zu können.