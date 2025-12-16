Eine von Glencore kontrollierte peruanische Gesellschaft hat sämtliche Anteile an der Compañía Minera Quechua S.A. übernommen, und sich damit die Rechte an einem Kupfervorkommen in Espinar in der Region Cusco gesichert. Das Kupfervorkommen liegt in unmittelbarer Nähe zur Antapaccay-Mine von Glencore. Die Übernahme erweitere die Investitionen des Konzerns in der Region Espinar und könne den bestehenden Minenbetrieb unterstützen. Insbesondere biete das Vorkommen Potenzial, die Erzversorgung von Antapaccay sowie der angrenzenden Lagerstätte Coroccohuayco langfristig zu ergänzen, heisst es in einer Mitteilung am Dienstag.