Die Gespräche seien zwar weit fortgeschritten, es gebe jedoch keine Garantie, dass eine oder alle Transaktionen abgeschlossen würden. In einer dritten potenziellen Grosstransaktion verhandle Mutalip auch über den Kauf des Goldproduzenten Altynalmas und stehe in Kontakt mit möglichen Geldgebern für dieses Geschäft, heisst es weiter.