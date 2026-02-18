Wie Konzernchef Gary Nagle in der Mitteilung erklärte, sei das Gesamtjahr zwar von einem «leicht tieferen bereinigten EBITDA im Jahresvergleich» geprägt gewesen. Im zweiten Halbjahr habe sich jedoch eine klar anziehende Dynamik gezeigt, und der bereinigte EBITDA habe mit 8,1 Milliarden Dollar um 49 Prozent über dem Wert des ersten Halbjahres gelegen. Treiber seien höhere Metallpreise sowie verbesserte Produktionsvolumina gewesen, insbesondere bei Kupfer.