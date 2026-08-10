Interessiert daran sei auch ein dem US-Präsidenten Donald Trump nahestehendes Family Office. Sherritt betreibt laut dem Bericht vom Montag Nordamerikas einzige bedeutende Kobaltraffinerie. Zudem halte Sherritt eine 50-prozentige Beteiligung an einem Joint Venture mit dem kubanischen Staatsunternehmen General Nickel Company. Aufgrund der US-Sanktionen gegen Kuba musste Sherritt seine Kuba-Aktivitäten allerdings einfrieren.
Das Glencore-Konsortium, zu dem auch Kyma Capital, Trifon Natsis und ein nicht namentlich genannter US-Investor gehören, will dem Bericht zufolge frisches Eigenkapital einbringen und mindestens 55 Prozent an Sherritt übernehmen. Parallel biete Gillon Capital, das Family Office des Trump-nahen Unternehmers Ray Washburne, eine ähnliche Mehrheitsübernahme an.
(AWP)