Interessiert daran sei auch ein dem US-Präsidenten Donald Trump nahestehendes Family Office. Sherritt betreibt laut dem Bericht vom Montag Nordamerikas einzige bedeutende Kobaltraffinerie. Zudem halte Sherritt eine 50-prozentige Beteiligung an einem Joint Venture mit dem kubanischen Staatsunternehmen General Nickel Company. Aufgrund der US-Sanktionen gegen Kuba musste Sherritt seine Kuba-Aktivitäten allerdings einfrieren.