Während beide Seiten an einer Einigung interessiert seien, werde wohl mehr Zeit für die Ausarbeitung der Bewertung benötigt, schreibt Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Das britische Takeover Panel hatte vor drei Wochen bestimmt, dass sich Rio Tinto als potenzieller Bieter für Glencore bis zum 5. Februar äussern muss. Die beiden Parteien wollten nun bei der britischen Übernahmekommission ein entsprechendes Gesuch stellen.