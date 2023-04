Glencore will Teck kaufen und das kombinierte Kohlegeschäft von dem künftig auf Metalle ausgerichteten Unternehmen abspalten. Dafür hat der Rohstoffkonzern bereits zwei Offerten unterbreitet. Zuletzt bot er den Aktionären für ihre Anteile einen Anteil von 24 Prozent an der künftigen "MetalsCo" sowie 8,2 Milliarden Dollar in bar an. Diese Offerte hatte der Verwaltungsrat von Teck am Donnerstag einstimmig zur Ablehnung empfohlen.