Die amerikanische Notenbank Fed wird am Mittwoch und die Schweizerische Nationalbank SNB am Donnerstag bekanntgeben, ob die Zinsen weiter angehoben werden. Die Europäische Zentralbank hat an ihrer Sitzung letzte Woche bereits eine weitere Anhebung des Leitzinses beschlossen. Wie von den meisten Beobachtern erwartet wurde, hob sie den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf 3,50 Prozent an.