“Der Euro wird eindeutig wieder als stabil angesehen. Vor allem von asiatischen und nahöstlichen Anlegern wird das Redenominierungsrisiko nicht mehr so eingepreist wie zwischen 2010 und, sagen wir, 2016 oder 2017”, sagt Frederik Ducrozet, Leiter des Makro-Research bei Pictet Wealth Management. “Das ist kein Thema mehr. Man kann die Möglichkeit künftiger Krisen nicht ausschliessen, aber selbst die Populisten in Italien, Frankreich und anderswo halten sich an die europäischen Regeln. Das ist positiv für die Attraktivität von Investitionen in Staatsanleihen.”