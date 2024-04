Die US-Renditen stiegen am Donnerstag auf den höchsten Stand des Jahres, da der Markt eine erste Zinssenkung durch die Fed erst im Dezember vollständig eingepreist. Japans Benchmark-Renditen näherten sich immer mehr der Marke von einem Prozent, Neuseeland überstieg zum ersten Mal seit November die Marke von fünf Prozent und auch australische Anleihen standen am Freitag unter Druck. Der weltweite Index für Staatsanleihen ist auf den niedrigsten Stand seit November gefallen, was die Baisse am Markt unterstreicht.