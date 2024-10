In seinem jüngsten Fiscal Monitor - einem Überblick über die weltweite Entwicklung der öffentlichen Finanzen - geht der IWF davon aus, dass die Verschuldung bis 2030 auf 100 Prozent des BIP ansteigen wird, und warnt, dass die Regierungen harte Entscheidungen treffen müssen, um die Kreditaufnahme zu stabilisieren. In den USA, Brasilien, Frankreich, Italien, Südafrika und dem Vereinigten Königreich wird mit einem Anstieg der Verschuldung gerechnet, so der IWF-Bericht, der die Regierungen auffordert, die Verschuldung einzudämmen.