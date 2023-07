Nigeria ist die grösste Volkswirtschaft Afrikas und ein wichtiger Ölexporteur, der sein Rohöl in Dollar verkauft. Da es jedoch an Raffineriekapazitäten mangelt, muss es Kraftstoffe importieren, was zu Engpässen bei der harten Währung führt. Auch in Argentinien gibt es aufgrund der wiederkehrenden Krisen seit Jahren parallele Wechselkurse. In Kuba und Venezuela führt eine Mischung aus wirtschaftlichen Problemen und US-Sanktionen häufig dazu, dass man Dollar oder Euro benötigt, um Waren wie Medikamente und Fleisch zu kaufen.