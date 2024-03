Nichts ohne thailändische Central Group

Signa besitzt an den Globus-Liegenschaften in Basel, Bern und Zürich allerdings nur die Hälfte. Die andere Hälfte gehört der thailändischen Central Group. Zudem betreibt das österreichisch-thailändische Joint-Venture die Magazine zum Globus AG zusammen. Auch am Detailhändler sind beide Seiten je hälftig beteiligt.